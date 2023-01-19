Сомнолог объяснил, от чего на самом деле мог умереть подросток в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смерть подростка из Москвы, который, по сообщениям СМИ, умер от фатальной семейной бессонницы, могла наступить не непосредственно от недостатка сна, а в результате многочисленных внутренних повреждений головного мозга, заявил врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Он пояснил, что фатальная семейная бессонница является очень редкой неизлечимой болезнью. Ее течение провоцирует необратимые процессы в организме, которые приводят к летальному исходу.

"Сама фатальная инсомния, как ее еще называют, не может быть причиной смерти. Дело в том, что этот недуг является разновидностью болезни Крейтцфельдта – Якоба, известной также как подострая губчатая энцефалопатия или нейрокогнитивное расстройство, вызванное прионной болезнью, и является смертельным дегенеративным заболеванием мозга", – сказал Полуэктов.

По его словам, болезнь, которую также называют бешенством коров, приводит к неконтролируемому размножению прионного белка вследствие определенного генетического нарушения.

"Это очень редкое неврологическое заболевание, которое непонятно как запускается и эпизодически встречается в разных странах, в том числе и в России", – сказал эксперт.

Полуэктов отметил, что одним из симптомов заболевания является нарушение сна, которое называют фатальной семейной бессонницей. Прионная болезнь сопровождается повреждением ряда участков головного мозга, что приводит к нарушению функций организма в целом. В конечном итоге разрушение мозга приводит к смерти пациента в течение двух лет с момента выявления недуга.

"Вполне возможно, что именно этот фактор спровоцировал смерть у молодого человека", – предположил врач.

18 января стало известно о смерти 16-летнего юноши в квартире на Южнобутовской улице. Сообщалось, что подросток мог умереть от фатальной семейной бессонницы, которую характеризуют как неизлечимое наследственное заболевание.

Фатальной семейной бессоннице подвержены люди старше 50 лет, но возможны и исключения. Всего в мире было зарегистрировано от 40 до 70 семей, столкнувшихся с болезнью. На ее поздних стадиях человек лишается возможности спать и говорить, быстро теряет вес и не реагирует на окружающих.

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