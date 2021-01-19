Прокуратура начала проверку после падения из окна двух школьниц в Химках

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Прокуратура организовала проверку после падения из окна двух школьниц в Химках. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Прокуратура Московской области организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних по факту падения двух малолетних девочек из окна многоэтажного дома", – говорится в сообщении.

В ходе проверки будет также дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

По предварительным данным, 19 января две девочки упали с высоты 17-го этажа на козырек подъезда дома, который расположен на 1-й Лесной улице. Одна погибла до приезда скорой помощи, другая была госпитализирована. Обстоятельства произошедшего выясняются.