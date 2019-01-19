Погибшие летчики Су-34 запутались в парашютах – СМИ

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Тела летчиков, погибших при столкновении Су-34 над Японским морем, при обнаружении были опутаны парашютами и стропами, сообщает интернет-портал 47news со ссылкой на экстренные службы Сахалинского края.

По информации издания, тело одного из летчиков было одето в шлем, гидротермокостюм и с пристегнутым парашютом. Второго также нашли опутанным парашютом и стропами.

Утром 18 января два истребителя Су-34 столкнулись над Татарским проливом в Хабаровском крае во время учебно-тренировочного полета. Одного из летчиков удалось спасти, тела двоих извлекли из воды спасатели. Поиски четвертого летчика продолжаются.

После столкновения возбуждено уголовное дело.