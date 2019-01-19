В поисковой операции после столкновения Су-34 задействованы пять гражданских судов

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Пять гражданских судов, в том числе четыре рыболовецких, задействованы в поисковой операции в районе столкновения Су-34 над Японским морем. Об этом сообщили в приморском филиале морского спасательно-координационного центра.

"В составе поисковой группы аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков", которое координирует поиски, а также рыболовецкие суда "Электрон", "Неон", "Председатель Ганслеп", "Шанс-106" и "Флагман". Также задействованы вертолеты", – сообщил представитель центра, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что спасатели нашли тело третьего летчика со столкнувшихся над Японским море Су-34. 18 января один из штурманов был найден живым. Медики оценили его состояние как удовлетворительное.

Столкновение истребителей произошло в 08:07 по московскому времени. Во время планового учебно-тренировочного полета над Татарским проливом в Хабаровском крае бомбардировщики пропали с радаров. После ЧП СК РФ завел уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним".