В РПЦ прокомментировали нападение в школе в Улан-Удэ

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Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя инцидент в школе в Улан-Удэ, подчеркнул роль семьи в воспитании детей.

По его словам, оно начинается и продолжается в первую очередь в семье. Необходимо, чтобы детям прививали представление о неприкосновенности человеческой жизни и уважении к достоинству других людей именно дома, считает Кипшидзе. Семье следует вернуть ту роль в обществе, которая позволит выполнять эту функцию, полагает он. Кипшидзе отметил, что поддержка семейных ценностей нужна во всех форматах, прежде всего в публичном пространстве.

Именно кризис семьи является причиной происходящего с современными подростками, пояснил он. "И пока все эти моменты не будут радикальным образом пересмотрены, останутся риски, что маленькие дети совершенно неожиданно будут оказываться способны к леденящим душу преступлениям", – передает RT слова представителя РПЦ. По его мнению, вместе с семейными ценностями для детей важно и религиозное воспитание.

Утром 19 января ученик 9-го класса школы в Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. Пострадали семь человек, в том числе учительница.