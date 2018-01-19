Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Число пострадавших в результате инцидента в школе в Бурятии выросло до семи. Отмечается, что у больницы Улан-Удэ, куда госпитализировали пострадавших, нет проблем с обеспечением кровью или лекарствами.

"Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Ведутся консультации с московскими коллегами. Все специалисты грамотные и работу знают", – сообщили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

По информации ведомства, одна из пострадавших учениц, одиннадцатилетняя девочка, находится в очень тяжелом состоянии. У школьницы зафиксирована черепно-мозговую травма и в настоящее время она пребывает в медицинской коме. Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

После известия о нападении ученика на школу, на место ЧП направлены чиновники правительства республики. Глава Бурятии Алексей Цыденов прервал свою командировку в Монголию и выехал на место происшествия.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о нападении старшеклассника с топором на учеников школы в Бурятии передано в центральный аппарат Следственного комитета. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, представителей органов профилактики, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе.

Утром 19 января ученик 9-го класса школы, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.