19 января, 15:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Число пострадавших в результате инцидента в школе в Бурятии выросло до семи. Отмечается, что у больницы Улан-Удэ, куда госпитализировали пострадавших, нет проблем с обеспечением кровью или лекарствами.
"Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Ведутся консультации с московскими коллегами. Все специалисты грамотные и работу знают", – сообщили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.
По информации ведомства, одна из пострадавших учениц, одиннадцатилетняя девочка, находится в очень тяжелом состоянии. У школьницы зафиксирована черепно-мозговую травма и в настоящее время она пребывает в медицинской коме. Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
После известия о нападении ученика на школу, на место ЧП направлены чиновники правительства республики. Глава Бурятии Алексей Цыденов прервал свою командировку в Монголию и выехал на место происшествия.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о нападении старшеклассника с топором на учеников школы в Бурятии передано в центральный аппарат Следственного комитета. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, представителей органов профилактики, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе.
Утром 19 января ученик 9-го класса школы, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.
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