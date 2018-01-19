Дело о нападении в школе в Бурятии передано в центральный аппарат СК

Фото: Снимок с видео/Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия

Уголовное дело о нападении старшеклассника с топором на учеников школы в Бурятии передано в центральный аппарат Следственного комитета.

"По поручению председателя Следственного комитета России уголовное дело о происшествии в одной из школ Бурятии передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Опытные следователи и криминалисты центрального аппарата выехали к месту событий", – сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, передает "Газета.ру".

Петренко также отметила, что в рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, представителей органов профилактики, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе.

Ранее сообщалось, что утром 19 января ученик 9-го класса школы, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате инцидента пострадали пять учеников и учитель.

После известия о нападении ученика на школу, на место ЧП направлены чиновники правительства республики, включая зампреда. Глава Бурятии Алексей Цыденов прервал свою командировку в Монголию и выехал на место ЧП.

Член комитета Народного хурала Бурятии по социальной политике Сергей Мезенин заявил RT, что ведомство возьмет на контроль ситуацию в школе в Улан-Удэ.