Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство в Митине

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в покушении на убийство в районе Митино на северо-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в ночь на 17 декабря на Пятницком шоссе. О произошедшем в полицию сообщили очевидцы. Они услышали стрельбу и обратились по номеру "02". Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину 1985 года рождения с огнестрельными ранениями.

"В течение получаса оперативники ОМВД России по району Митино установили и задержали молодого человека, который в ходе конфликта из травматического пистолета произвел несколько выстрелов в потерпевшего", – говорится в сообщении.

В рамках установления обстоятельств произошедшего полиция выяснила, что после стрельбы мужчина попытался скрыться с места. По факту произошедшего следователи приняли процессуальное решение.

Накануне в Санкт-Петербурге арестовали мужчину за изнасилование и убийство девочки. Инцидент произошел более 24 лет назад. Мужчина совершил действия преступного характера в отношении 7-летней девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

