В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с кредитом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования с ущербом 3 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Известно, что мужчина предоставил поддельные документы при оформлении кредита. Сотрудники банка выяснили это, когда обнаружили, что не поступают обязательные платежи. Материальный ущерб составил 3 миллиона рублей.

Подозреваемого удалось задержать на площади одного из столичных вокзалов. Им оказался 27-летний приезжий мужчина.

"По данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования". В отношении злоумышленника избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении.

Ранее девушка украла у мужчины более 140 тысяч рублей после свидания в московском отеле. По факту случившегося было открыто уголовное дело. Подозреваемая ждет суда под подпиской о невыезде.