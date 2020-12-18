Сотрудников больницы в Москве, перепутавших пожилых пациенток, уволили

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве уволили сотрудников больницы, перепутавших пожилых пациенток, сообщает пресс-служба городского департамента здравоохранения.

Ведомство провело проверку после публикации в СМИ о том, что госпиталь при выписке выдал родственникам другую женщину. В ходе проверки было установлено, что в больницу одновременно поступили две пожилые пациентки одного возраста с похожим телосложением, а также схожими диагнозами.

Отмечается, что в силу выраженных возрастных изменений у таких пациентов может возникать дезориентация, а также есть сложность в самоидентификации. Из-за такого состояния женщин сотрудник, оформлявший их на госпитализацию, ошибся, перепутав документы. В результате из больницы выписали женщину с документами другой пациентки.

"Проверка выявила грубый факт нарушения должностных обязанностей медицинским персоналом. Сотрудники, допустившие халатность, уволены", – говорится в сообщении.

Главный врач больницы встретился с родственниками и извинился перед ними за сложившуюся ситуацию, признав нарушения со стороны персонала. Главврачу госпиталя сделали выговор.

Ранее сообщалось, что в Московской области врачи вылечили 81-летнего пациента с 75 процентами поражения легких при коронавирусе и тяжелыми патологиями. Мужчина в крайне тяжелом состоянии поступил в Сергиево-Посадскую районную больницу. Ситуация осложнялась множеством сопутствующих заболеваний – онкологией, бронхитом, а также перенесенными инфарктом и инсультом.