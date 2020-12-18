В Подмосковье вылечили 81-летнего пациента с поражением 75% легких

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В Московской области врачи вылечили 81-летнего пациента с 75 процентами поражения легких при коронавирусе и тяжелыми патологиями.

Как сообщили в региональном Минздраве, мужчина в крайне тяжелом состоянии поступил Сергиево-Посадскую районную больницу. Ситуация осложнялась множеством сопутствующих заболеваний – онкологией, бронхитом, а также перенесенными инфарктом и инсультом.

Пациент находился на кислородной поддержке около двух с половиной недель и получал сосудистые препараты, поддерживающую терапию. Благодаря работе врачей состояние пациента постепенно улучшилось. В настоящее время он выздоровел и выписан из больницы.

В Тверской области ранее спасли пациентку с коронавирусом со 100-процентным поражением легких при помощи методики экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).