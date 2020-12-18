Дочь бизнесмена Шпиленко покончила с собой – СМИ

Фото: depositphotos/blinow61

Дочь российского бизнесмена и политика Андрея Шпиленко Валерия погибла в Москве. Она могла покончить с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело 19-летней студентки второго курса РУДН обнаружили под окнами дома на Нагатинской набережной около двух часов ночи 17 декабря. Накануне девушка отмечала день рождения.

Отец девушки Андрей Шпиленко в 2011 году основал Ассоциацию технопарков и кластеров России. Он был замглавы аппарата фракции "Единая Россия" в Госдуме, проректором Московского государственного университета технологий и управления.

Ранее на юго-западе Москвы обнаружили тело студентки МГУ из Китая. По информации правоохранительных органов, девушка выпала с 12-го этажа.