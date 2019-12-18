В полицию сообщили об избиении ребенка в детсаду Новороссийска

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Новороссийске полиция проводит проверку в отношении воспитателя детсада, которая, по словам одной из родительниц, разбила губу ее ребенку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД.

Как писали СМИ, шестилетняя девочка отказывалась есть рыбный суп и воспитатель решила накормить ребенка насильно. После инцидента мама ребенка отказывается приводить ребенка в детсад, пока воспитателя не уволят.

Служебное расследование также проводит управление образования Новороссийска, куда обращалась жительница города. Замначальника по дошкольному образованию управления Евгения Дрюмя отметила, что ранее на работу детсада уже поступала жалоба от одного из родителей.

Ранее СК инициировал проверку информации о том, что воспитатели частного детского сада в Клину забыли на улице девочку после прогулки. Ребенка обнаружили случайные прохожие и отвели его в здание детсада.