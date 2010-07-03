СК проверяет сообщение о забытой после прогулки девочке в детсаду в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проверяет информацию о том, что воспитатели частного детского сада в Клину забыли на улице девочку после прогулки, сообщает ТАСС.

По данным СМИ, девочку обнаружили случайные прохожие и отвели ее в здание детского сада.

Следователи дадут правовую оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что новорожденную девочку, которую мать оставила на улице в Раменском, передадут в приемную семью.

Мать ребенка суд заключил под стражу на два месяца. Расследование по уголовному делу продолжается.