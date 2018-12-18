В Самаре следователь попался на взятке в 10 млн

ФСБ задержала начальницу отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУМВД по Самарской области Веру Рабинович после того, как та получила взятку в размере 10 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.
Деньги передавались через посредников от потерпевшего по одному из уголовных дел.
Всего Рабинович должна была получить 15 миллионов рублей. Посредники также задержаны.
Ранее Следственный комитет задержал заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
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