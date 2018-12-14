СК задержал вице-губернатора Псковской области за взятку

14 декабря, 18:50
Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет сообщил о задержании заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Следствие считает, что в 2013 году Кузнецов обеспечил строительной компании победу в конкурсе на возведение медицинского учреждения в Псковской области. За это Кузнецов получил от директора компании взятку в размере полутора миллионов рублей.
Дома и на работе подозреваемого проводятся обыски. В ходе обыска была обнаружена ID-карта, подтверждающая право проживания в Эстонии.
На прошлой неделе в Москве задержали двух полицейских за получение взятки в размере 15 миллионов рублей. За эти деньги они прекратили проверку, которую проводило Управление экономической безопасности МВД.
Сегодня в Екатеринбурге суд арестовал на два месяца начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова по подозрению в получении взятки.
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