Начальника Свердловской железной дороги арестовали за взятку

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Обвиняемый в получении взятки начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов проведет под арестом два месяца. Такое решение 14 декабря принял Ленинский районный суд Екатеринбурга, передает РИА Новости.

О заключении Миронова под стражу суд попросили сотрудники СК. Тем временем в РЖД заявили, что следят за ситуацией вокруг уголовного дела и оказывают необходимое содействие. Компания также начала собственную проверку.

Миронов стал начальником Свердловской железной дороги в апреле 2011 года. Ранее следователи сообщили о проведении обысков в его доме.