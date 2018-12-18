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18 декабря, 10:26

Экстренные службы уточнили количество пострадавших в Дзержинском

происшествия

18 декабря, 10:26

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Экстренные службы уточнили количество пострадавших в Дзержинском

При обрушении кровли на предприятии в подмосковном Дзержинском пострадали 15 человек, еще трое погибли, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

До этого было известно о 14 пострадавших и трех погибших. Из пострадавших госпитализированы шесть человек, еще девятерым медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Один пострадавший доставлен на вертолете в столичную больницу №15 имени Филатова. В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области уточнили, что в Дзержинской городской больнице остаются пять пострадавших. У четырех – состояние удовлетворительное, у одного – средней степени тяжести.

К вечеру понедельника завершились все работы по разбору завалов и укреплению конструкций здания. Проводятся следственные мероприятия. К работам привлекались 292 человека и 68 единиц техники.

Накануне днем на территории завода железобетонных изделий рухнула кровля одноэтажного ангара. Под завалами оказались рабочие.

Установлено, что в здании проводились работы по утеплению крыши. ЧП могло произойти под тяжестью утеплителя и блоков.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил строительных работ. Сейчас следователи допрашивают руководителей организации, которая проводила ремонт.

происшествия

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