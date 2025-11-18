Форма поиска по сайту

18 ноября, 12:06

Происшествия

Спасатели обследовали пещеру в ходе поисков семьи Усольцевых

Фото: телеграм-канал SHOT

Спасатели в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых обследовали пещеру в Красноярском крае, пишет RT со ссылкой на аварийно-спасательное формирование региона "Спасатель".

Глубина пещеры составляет 15 метров. Спасатели осмотрели все ходы и три грота.

"Следов пребывания пропавших граждан в пещере не обнаружено. Сегодня поиски будут продолжены", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае начались повторные поиски Усольцевых.

Семья пропала во время туристического похода в горы еще в конце сентября, однако информация об этом стала известна лишь 2 октября. По данным правоохранительных органов, они вышли из поселка Кутурчин по направлению к населенному пункту Буратинка, будучи одетыми в легкую одежду. После этого связь с ними была полностью утрачена.

В рамках масштабной поисковой операции, в которой были задействованы более 350 человек, удалось определить место последней локации их мобильного телефона. Это помогло специалистам установить, что семья не покидала территорию Красноярского края.

Новости регионов: 600 тысяч рублей нашли в машине пропавшей семьи Усольцевых

