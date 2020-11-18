Глава СК поручил проверить информацию о мошенничестве с квартирой Федосеевой-Шукшиной

20:10
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку в связи с возможным мошенничеством в отношении квартиры актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что поручение инициировано в связи с обращением актрисы в правоохранительные органы.
"Глава ведомства указал на необходимость тщательного исследования всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – отметили в пресс-службе СК РФ.
Ранее стало известно, что муж актрисы Бари Алибасов подал на развод. В связи с этим встал вопрос о квартире в ТиНАО, которая была переписана на мужа. Предположительная стоимость жилплощади составляет 10 миллионов рублей.
Впоследствии Троицкий районный суд обязал Алибасова вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной. На квартиру в настоящий момент наложен арест, так как она была переписана на имя помощника Алибасова. Данная сделка оспаривается в суде, поскольку она не была согласована с актрисой.
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