Третий случай чумы зарегистрирован в Китае

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В Китае зарегистрирован третий случай чумы. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как уточняется, 28 человек оказались в карантинной зоне региона Внутренняя Монголия из-за угрозы эпидемии.

На прошлой неделе администрация района Чаоян в Пекине сообщила, что у двоих жителей Внутренней Монголии выявили легочную чуму. Сейчас врачи следят за состоянием контактирующих с ними людьми. Власти заверили, что эпидемии опасаться не стоит.

Ранее в комитете по вопросам здравоохранения Пекина сообщили РИА Новости, что один из пациентов чувствует себя уже лучше, его состояние удалось стабилизировать. При этом второй пациент еще остается в крайне тяжелом состоянии, однако медикам удалось остановить дальнейшее развитие болезни.

В марте текущего года в Уганде было зафиксировано два случая подозрения на чуму легочной формы, один из которых завершился летальным исходом. Кроме того, три летальных случая были зафиксированы в ДРК.

Чума – опасная природно-очаговая болезнь, передающаяся через контакт с инфицированными животными и укусы блох. Легочная чума передается при личных контактах от больных с генерализованными формами инфекции людей.

