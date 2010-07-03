Задержан подозреваемый в избиении школьницы на детской площадке в Отрадном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала подозреваемого в нанесении побоев девочке на северо-востоке столицы, сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МВД.

Заявление поступило от местной жительницы. Она рассказала, что на детской площадке на улице Отрадной неизвестный нанес ее дочери телесные повреждения.

Следствие установило, что 22-летний пьяный мужчина беспричинно несколько раз ударил школьницу и ее знакомую палкой. Потерпевшая обратилась в медучреждение.

Против молодого человека возбудили уголовное дело о побоях. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее следователи заинтересовались видео, на котором две девушки избивают свою сверстницу. Инцидент произошел в Ленинском городском округе Подмосковья.