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Происшествия

18:58

СК проверит данные об избиении девочки сверстницами в Видном

происшествия дети

Фото: соцсети

Следователи проверяют информацию об избиении девочки в Ленинском городском округе Подмосковья.

В соцсетях появилось видео, на котором две девушки избивают свою сверстницу. Школьницу валят на землю, после чего начинают бить ногами по лицу.

"Из видеоролика следует, что девушка-подросток умышленно наносит удары ногами своей сверстнице в область головы и туловища, остальные подростки смотрят на происходящее и снимают на камеру мобильного телефона", – говорится на сайте СУ СКР по региону.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в одном из городских сообществ Ярославля в соцсетях появилось видео, которое возмутило пользователей. На нем воспитанники детского сада во время дневной прогулки издеваются над 4-летней девочкой в розовом комбинезоне. В ролике дети пинают сверстницу ногами, бьют руками, топчутся и прыгают на нее, кидаются землей и камнями. При этом воспитательницы на кадрах не видно, она подходит лишь в конце, когда маленькие обидчики уже разбежались.

Как уточнялось, девочка была новенькой в коллективе. Ситуацию под свой личный контроль взял уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области.

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