Полиция задержала предполагаемого участника перестрелки в "Москва-Сити"

18 ноября, 11:55
Фото: depositphotos/thisisarto
Полицейские задержали предполагаемого участника перестрелки в комплексе "Москва-Сити".
В Главном управлении МВД России по столице сообщили, что на Кутузовском проспекте удалось остановить автомобиль Toyota, в котором находились двое мужчин. По предварительной версии, один из них участвовал в конфликте, передает Агентство "Москва".
Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух или более лиц".
Инцидент произошел 17 ноября возле башни "Око". Неизвестные устроили разборки с сотрудниками охраны из-аз парковки. В результате происшествия шесть охранников получили огнестрельные ранения. Стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus.
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