Уголовное дело возбудили после стрельбы в "Москва-Сити"

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Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в комплексе "Москва-Сити".

Инцидент произошел 17 ноября, в ресторане Crestal Ballroom в башне "Око". Неизвестные устроили разборки с сотрудниками охраны. Как рассказали в СК РФ по столице, в результате происшествия шесть охранников получили огнестрельные ранения.

Пострадавших доставили в больницу и оказали необходимую помощь, передает Агентство "Москва".

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личности злоумышленников.

Ранее сообщалось, что стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus