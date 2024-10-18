Автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Петербург с огоньком"

Автобус с пассажирами провалился задним колесом в яму в асфальте в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости заявили в городском комитете по транспорту.

Инцидент произошел 18 октября на Кронштадтской улице. По версии местных СМИ, автобус провалился в яму из-за прорыва трубы с кипятком.

При этом в городском комитете по транспорту уточнили, что никто из пассажиров в результате произошедшего не пострадал, поскольку водитель оперативно вывел всех из автобуса.

"Перевозчик вызвал эвакуатор", – добавили в ведомстве.

Ранее житель Санкт-Петербурга был госпитализирован с ожогами после того, как его машина провалилась в яму с кипятком из-за прорыва трубы. ЧП произошло на улице Лени Голикова.

Похожий случай произошел в Омске, когда 12-летняя школьница попала в реанимацию с обширными ожогами первой степени после падения в яму с горячей водой, возникшую из-за аварии на теплотрассе. В совершении преступления подозревались работники городского предприятия "Тепловая компания", которые не оградили ремонтируемый участок. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

