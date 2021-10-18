В Албании возбудили уголовное дело после гибели российских туристов

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Полиция Албании возбудила уголовное дело после гибели четырех российских туристов в отеле, расположенном в деревне Керрет. Об этом сообщает издание Albanian daily News.

При этом следователи еще не пришли к общему заключению в расследовании дела. В настоящее время специалисты проверяют работу системы вентиляции в сауне на предмет неисправности. Также правоохранители допрашивают сотрудников отеля.

Вечером 15 октября в сауне отеля в Албании обнаружили тела четырех россиян, среди которых двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 60 лет. Все они задохнулись.

Погибших обнаружил сотрудник отеля: до этого он несколько раз позвал их, чтобы сообщить о готовности напитков, однако ответа не получил. По некоторым данным, погибшие – супружеские пары, которые при этом приходятся друг другу родственниками.

По предварительным данным, причиной смерти туристов мог стать хлор в бассейне.

