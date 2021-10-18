В Албании возбудили уголовное дело после гибели российских туристов

15:45
Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa
Полиция Албании возбудила уголовное дело после гибели четырех российских туристов в отеле, расположенном в деревне Керрет. Об этом сообщает издание Albanian daily News.
При этом следователи еще не пришли к общему заключению в расследовании дела. В настоящее время специалисты проверяют работу системы вентиляции в сауне на предмет неисправности. Также правоохранители допрашивают сотрудников отеля.
Вечером 15 октября в сауне отеля в Албании обнаружили тела четырех россиян, среди которых двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 60 лет. Все они задохнулись.
Погибших обнаружил сотрудник отеля: до этого он несколько раз позвал их, чтобы сообщить о готовности напитков, однако ответа не получил. По некоторым данным, погибшие – супружеские пары, которые при этом приходятся друг другу родственниками.
По предварительным данным, причиной смерти туристов мог стать хлор в бассейне.
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