В полиции опровергли информацию о драке мигрантов в Коптеве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция опровергла информацию о драке мигрантов в Коптеве, сообщает РИА Новости.

По данным правоохранителей, конфликт произошел между двумя гражданами. Это случилось в ночь на 18 октября в 3-м Михалковском переулке. Потасовка произошла на бытовой почве, в ходе нее один из участников был ранен в ногу.

Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого в нанесении телесных повреждений доставили в отдел МВД.

Ранее в СМИ появилась информация о драке с участием трудовых мигрантов. Сообщалось, что потасовка началась на фоне распития алкоголя, после чего были задержаны 23 человека, а одного госпитализировали с ножевым ранением.

До этого в Росгвардии опровергли информацию о драке на испытаниях на краповый берет в Ставрополье. Там заявили, что бойцы спецподразделений не выясняли отношений, это были просто эмоции.

