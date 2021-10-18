Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:12

В полиции опровергли информацию о драке мигрантов в Коптеве

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция опровергла информацию о драке мигрантов в Коптеве, сообщает РИА Новости.

По данным правоохранителей, конфликт произошел между двумя гражданами. Это случилось в ночь на 18 октября в 3-м Михалковском переулке. Потасовка произошла на бытовой почве, в ходе нее один из участников был ранен в ногу.

Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого в нанесении телесных повреждений доставили в отдел МВД.

Ранее в СМИ появилась информация о драке с участием трудовых мигрантов. Сообщалось, что потасовка началась на фоне распития алкоголя, после чего были задержаны 23 человека, а одного госпитализировали с ножевым ранением.

До этого в Росгвардии опровергли информацию о драке на испытаниях на краповый берет в Ставрополье. Там заявили, что бойцы спецподразделений не выясняли отношений, это были просто эмоции.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать