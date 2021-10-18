В полиции опровергли информацию о драке мигрантов в Коптеве

15:12
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция опровергла информацию о драке мигрантов в Коптеве, сообщает РИА Новости.
По данным правоохранителей, конфликт произошел между двумя гражданами. Это случилось в ночь на 18 октября в 3-м Михалковском переулке. Потасовка произошла на бытовой почве, в ходе нее один из участников был ранен в ногу.
Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого в нанесении телесных повреждений доставили в отдел МВД.
Ранее в СМИ появилась информация о драке с участием трудовых мигрантов. Сообщалось, что потасовка началась на фоне распития алкоголя, после чего были задержаны 23 человека, а одного госпитализировали с ножевым ранением.
До этого в Росгвардии опровергли информацию о драке на испытаниях на краповый берет в Ставрополье. Там заявили, что бойцы спецподразделений не выясняли отношений, это были просто эмоции.
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