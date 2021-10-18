В Росгвардии опровергли информацию о драке на испытаниях на краповый берет в Ставрополье

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг появившуюся ранее информацию о том, что на испытаниях на краповый берет в Ставропольском крае произошла драка.
"С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназов", – приводит его слова ТАСС.
Грибакин отметил, что любые соревнования, в том числе с участием специальных подразделений, всегда эмоциональны, на них также могут возникнуть технические недоразумения.
"И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил как всегда сильнейший. С чем команду-победителя мы и поздравляем", – добавил он.
Грибакин также подчеркнул, что краповый берет является символом доблести спецподразделений.
"Его не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований", – подчеркнул он.
В воскресенье, 17 октября, военкор Александр Коц сообщил в своем телеграм-канале, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" произошел скандал, переросший в драку. По его словам, во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет представители одной из кавказских республик мошенничали, подвозя претендентов на машинах.
Ранее начальник управления сил спецназа силового ведомства Игорь Семиляк рассказал, чтобы дослужиться до крапового берета, необходимо пройти испытание в условиях имитации боя со взрывами и участием боевой техники.
Он объяснил, что данное испытание представляет из себя 10-километровый марш-бросок в полном обмундировании, в ходе которого росгвардейцам необходимо преодолеть водные преграды, условно минную и зараженную местности. Все это сопровождается взрывами и имитацией боя с холостыми выстрелами.
Кроме того, добавил Семиляк, во время испытания на бойцов оказывают психологическое воздействие, применяются светозвуковые и светошумовые гранаты.
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