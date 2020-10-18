Глава Калмыкии обещал проконтролировать ситуацию с гибелью рыбы

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Глава Калмыкии Бату Хасиков взял под личный контроль инцидент с массовой гибелью рыбы в Аршань-Зельменьском водохранилище. Об этом он написал на персональной странице в Instagram.

"Взял данный вопрос на личный контроль. Результаты исследований и проверок должны быть предоставлены в ближайшее время", – написал руководитель региона.

Хасиков подчеркнул, что на водохранилище взяты пробы воды. Дополнительно специалисты проверяют соседние водоемы.

Ранее в социальных сетях распространили видео с водоемом, на берегу которого находится много мертвой рыбы. По данным региональной прокуратуры, причиной гибели стало критическое снижение уровня воды.

