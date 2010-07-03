Леди Гага упала со сцены во время танца с поклонником

Фото: телеграм-канал Hue

Американская певица и актриса Леди Гага упала со сцены во время концерта в Лас-Вегасе. Это произошло в тот момент, когда она танцевала с поклонником.

Видео выложили зрители концерта в соцсетях. Подобных записей опубликовано много, с разных ракурсов. Судя по видео, певица и неизвестный танцор могли получить травмы.

"Леди Гага неудачно упала со сцены сегодня вечером после того, как фанат подхватил ее и споткнулся. Сначала она рухнула, сверху упал еще и вентилятор. Но она вернулась и продолжила шоу. Мы надеемся, что с ней и фанатом все в порядке", – написал в Twitter администратор фан-аккаунта @GagaMediaDotNet.



Пока нет официальной информации, получили ли Леди Гага и поклонник травмы.

Ранее Instagram-профиль Леди Гаги превратился в русский чат. Под ее фото с бокалом русскоязычные пользователи стали активно переписываться, делиться рецептами, оставлять объявления, передавать приветы своим друзьям и знакомым, обсуждать сериалы. Некоторые даже спрашивали об акциях в супермаркетах. Волна комментариев началась на фоне сообщений о том, что американский актер Брэдли Купер разорвал отношения с моделью Ириной Шейк и стал встречаться с Леди Гагой.

