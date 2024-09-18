Idnes: столкновение поездов в Праге мог устроить пьяный машинист

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Виновником столкновения двух поездов в районе железнодорожной станции Прага-Либень в Чехии мог быть пьяный машинист, пишет издание Idnes.

По данным СМИ, у машиниста был получен положительный результат на наличие алкоголя. В свою очередь, представитель полиции Ян Данек отметил, что точные результаты покажут медицинские анализы. Если данные подтвердятся, машинист будет уволен с работы. Также издание сообщает, что за пультом управления второго поезда находился машинист-стажер.

"В 2024 году было проведено 47 тысяч превентивных проверок на наличие алкоголя и возбуждающих средств в крови у машинистов, ныне контроль будет еще усилен", – отметили в Управлении чешских железных дорог.

Согласно последним данным, в результате ЧП пострадали 35 человек. В СМИ уточнили, что медики на месте оказали помощь 25 пострадавшим, остальным потребовалась госпитализация.

О произошедшем стало известно утром 18 сентября. Пассажирский поезд в районе станции Прага-Либень проехал на запрещающий движение сигнал и столкнулся с другим составом, прибывшим из города Миловице. Изначально журналисты сообщали о 10–15 пострадавших.