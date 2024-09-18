Idnes: до 15 человек пострадали при столкновении поездов в Праге

18 сентября, 09:22Происшествия
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В районе станции Прага-Либень в Чехии произошло столкновение пассажирского поезда с локомотивом, сообщает издание Idnes со ссылкой на службу скорой помощи.
Предварительно, в результате произошедшего пострадали от 10 до 15 человек. Они получили ранения разной степени тяжести.
Как отмечается в материале, сейчас на месте аварии задействованы бригады скорой помощи, полиция и пожарные.
Ранее в американском штате Южная Каролина поезд столкнулся с грузовиком, который перевозил самоходную артиллерийскую установку. По информации журналистов, в результате столкновения оказался поврежден железнодорожный переезд в городе Гуз-Крик.
В результате ДТП никто не пострадал, уточнили сотрудники местной полиции. Очевидцы также сообщили, что из грузовика успел выбежать мужчина.
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