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18 сентября, 09:22

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Idnes: до 15 человек пострадали при столкновении поездов в Праге

До 15 человек пострадали при столкновении пассажирского поезда с локомотивом в Праге

Фото: 123RF/joseh51

В районе станции Прага-Либень в Чехии произошло столкновение пассажирского поезда с локомотивом, сообщает издание Idnes со ссылкой на службу скорой помощи.

Предварительно, в результате произошедшего пострадали от 10 до 15 человек. Они получили ранения разной степени тяжести.

Как отмечается в материале, сейчас на месте аварии задействованы бригады скорой помощи, полиция и пожарные.

Ранее в американском штате Южная Каролина поезд столкнулся с грузовиком, который перевозил самоходную артиллерийскую установку. По информации журналистов, в результате столкновения оказался поврежден железнодорожный переезд в городе Гуз-Крик.

В результате ДТП никто не пострадал, уточнили сотрудники местной полиции. Очевидцы также сообщили, что из грузовика успел выбежать мужчина.

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