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18 сентября, 14:36

Происшествия

Задержанные под Ростовом граждане РФ признались в подготовке поджога военкомата

Фото: телеграм-канал Readovka

Задержанные в Ростовской области агенты "Легиона "Свобода России" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) признались, что хотели поджечь здание военкомата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предоставленный Центром общественных связей ФСБ РФ видеоролик.

Отмечается, что на видео видно, как правоохранители изымают у одного из задержанных две бутылки с зажигательной смесью. Затем тот сознается, что хотел бросить их в военкомат в знак протеста против частичной мобилизации в России.

Второй же рассказал, что через чат "Легиона "Свобода России" на него вышел сотрудник СБУ, который и предложил ему пойти на преступление, пообещав дальнейшую эвакуацию на территорию Украины.

О задержании в Ростовской области двух россиян, связанных с "Легионом "Свобода России", стало известно днем 18 сентября. Помимо зажигательных смесей, у них изъяли бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ и письменные заявления с антироссийской позицией. В их отношении возбудили уголовное дело.

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