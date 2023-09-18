Агенты "Легиона "Свобода России" задержаны в Ростовской области при попытке поджога

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В Ростовской области задержали двух агентов запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России", когда они готовились к поджогу здания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

Спецслужбы изъяли у них бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в запрещенную организацию.

Против задержанных возбудили уголовные дела.

Ранее уроженцу Мордовии назначили наказание в виде 8 лет колонии строгого режима за попытку госизмены. Он хотел приехать на Украину, чтобы принять участие в боях против российской армии в рядах "Легиона "Свобода России", который признан в РФ террористической организацией и запрещен.

По информации суда, 36-летнего Михаила Глухова признали виновным в покушении на госизмену. В материалах дела сказано, что мужчина, имея негативное отношение к СВО, отправился в Белоруссию, чтобы оттуда попасть на Украину для участия в боях в составе террористической организации. Обо всех своих перемещениях он рассказывал случайным знакомым.

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