ФСБ выявила в Калининграде украинского шпиона, собиравшего данные для Польши

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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Калининградской области при содействии пограничников пресекли деятельность гражданина Украины, прибывшего в регион для сбора информации по заданию Агентства внутренней безопасности Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выявить деятельность мужчины 1996 года удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий. После задержания ему объявили официальное предупреждение о недопустимости подобных действий. Они расцениваются российским законодательством как шпионаж и могут быть уголовно наказуемы.

В ближайшее время гражданина Украины выдворят за пределы РФ с запретом повторного въезда на длительный срок.

До этого ФСБ ликвидировала канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ. Члены группы покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, затем продавали иностранным заказчикам. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ