В Испании из-за сильных дождей с рельсов сошел поезд

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Сильные дожди и бури в Испании стали причиной аварии на железной дороге. Как сообщает ТАСС, с рельсов сошел скорый поезд.

Состав следовал по маршруту Вальядолид – Мадрид. Он сошел с рельсов в районе населенного пункта Сарсалехо.

При аварии пострадали четыре человека. У них нашли легкие травмы. Всего в поезде ехали 25 человек.

Из-за непогоды в Испании также погиб один человек. 69-летняя женщина, проживавшая в муниципалитете Кальсадилья, погибла после обрушения крыши на ферме.

В Москве за минувшие сутки выпало до 45 миллиметров осадков. Как объяснили в столичном метеобюро, это составляет около 70% месячной нормы для сентября. Из-за непогоды в городе объявили желтый уровень опасности.

