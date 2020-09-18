В Испании из-за сильных дождей с рельсов сошел поезд

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Фото: depositphotos/zimmytws
Сильные дожди и бури в Испании стали причиной аварии на железной дороге. Как сообщает ТАСС, с рельсов сошел скорый поезд.
Состав следовал по маршруту Вальядолид – Мадрид. Он сошел с рельсов в районе населенного пункта Сарсалехо.
При аварии пострадали четыре человека. У них нашли легкие травмы. Всего в поезде ехали 25 человек.
Из-за непогоды в Испании также погиб один человек. 69-летняя женщина, проживавшая в муниципалитете Кальсадилья, погибла после обрушения крыши на ферме.
В Москве за минувшие сутки выпало до 45 миллиметров осадков. Как объяснили в столичном метеобюро, это составляет около 70% месячной нормы для сентября. Из-за непогоды в городе объявили желтый уровень опасности.
70% месячной нормы осадков выпало в Москве в четверг
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