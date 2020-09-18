СК начал проверку после сбоя в работе лифта жилого дома на востоке Москвы

13:15
Фото: moscow.sledcom.ru
Следственный комитет (СК) России начал предварительную проверку после инцидента с пассажирским лифтом в жилом доме на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как рассказала старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова, инцидент произошел утром 18 сентября. В доме по улице Краснобогатырской лифт сорвался и пролетел несколько этажей, после чего сработал страховочный тормоз.
"Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", – подчеркнула специалист.
На момент происшествия в лифте было две женщины. Их осмотрели врачи, от госпитализации они отказались.
Сотрудники правоохранительных органов оценят инцидент на предмет признаков преступления по статье 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
В июле на улице Большой Андроньевской мужчина упал в шахту лифта жилого дома. Пострадавшего удалось оперативно достать и госпитализировать.
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