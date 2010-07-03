Пытавшаяся убить своих детей москвичка не состояла на учете в учреждениях соцзащиты

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Женщина, которая в ночь на 17 сентября пыталась сбросить с моста двух своих несовершеннолетних детей, не состояла на учете в учреждениях соцзащиты столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что у семьи есть регистрация в Москве, но по этому адресу они не проживают.

"Фактическое место проживания сейчас выясняется. На учете в учреждениях соцзащиты семья не состояла. Женщина получала социальные выплаты на детей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что специалисты соцзащиты навестят детей в больнице, как только позволит состояние их здоровья. Предполагается, что после выписки детей из медучреждения семье окажут необходимую социальную помощь.

В СК ранее рассказали, что женщина перекинула через парапет моста двух малолетних детей, которые упали на твердый участок местности. После этого женщина попыталась совершить суицид, однако ее остановили прохожие.

Детей госпитализировали, женщину отправили в психиатрическую больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.