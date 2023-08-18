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Жертв и возгораний в результате попытки атаки БПЛА в Москве нет – Минобороны РФ
Фото: телеграм-канал SHOT
Ночью 18 августа киевский режим предпринял попытку очередной террористической атаки с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны России.
После воздействия по БПЛА средств поражения ПВО он изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной.
В результате произошедшего жертв и возгораний нет, подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 августа при попытке атаки на Москву средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник.
Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", однако значимых разрушений зданию они не нанесли, добавил мэр столицы.
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