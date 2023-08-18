Жертв и возгораний в результате попытки атаки БПЛА в Москве нет – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал SHOT

Ночью 18 августа киевский режим предпринял попытку очередной террористической атаки с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны России.

После воздействия по БПЛА средств поражения ПВО он изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной.

В результате произошедшего жертв и возгораний нет, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 августа при попытке атаки на Москву средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник.

Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", однако значимых разрушений зданию они не нанесли, добавил мэр столицы.