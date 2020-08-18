Студенток из Сыктывкара шантажировали интимными фото

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Двух студенток из Прилузского района республики Коми злоумышленники шантажировали интимными фотографиями, которые они якобы нашли в переписке, сообщает "Газета.ру".

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что с каждой из девушек требовали по пять тысяч рублей. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции посоветовали не использовать интимные фотографии в переписках, чтобы не стать жертвой злоумышленников, взломавших аккаунт.

Ранее заместитель начальника полиции ГУ МВД России по столице по оперативной работе Александр Половинка заявил, что на преступления в IT-сфере приходится треть от всех городских правонарушений.