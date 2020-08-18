7 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Волгограде

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Семь человек пострадали в аварии с участием маршрутки и легкового автомобиля в Волгограде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Среди пострадавших – трое детей. Ранее сообщалось, что одним из них является 15-летний подросток.

Столкновение произошло примерно в 11:09. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены 15 человек и 7 единиц техники.

Причины и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее автобус столкнулся с трактором в Великолукском районе Псковской области. В результате аварии погибли два человека, еще четыре пострадали. В автобусе на момент аварии находились 19 человек.