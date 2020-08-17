Два человека стали жертвами ДТП с автобусом в Псковской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием автобуса произошла в Псковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.

Авария случилась в Великолукском районе. Автобус совершил столкновение с трактором, который, по предварительным данным, выезжал со второстепенной дороги.

В МВД заявили, что жертвами ДТП стали 2 человека.

"Погибли две женщины 1985 и 1961 года рождения", – подтвердили в ведомстве.

Кроме того, в результате аварии пострадали 4 человека. Они не получили тяжелых травм. Предполагается, что госпитализация пострадавшим не понадобится.

Известно, что автобус двигался по маршруту Переслегино – Великие Луки. Всего на момент ДТП в нем находились 19 человек.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Причины случившегося уточняются.

Ранее четыре человека погибли в ДТП в Хабаровском крае. Кроме того, трое пострадавших в аварии были госпитализированы.