Режим ЧС объявили в Благовещенске

06:16
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Режим чрезвычайной ситуации объявили власти Благовещенска в Амурской области. Соответствующее распоряжение было дано на заседании комиссии по ЧС, передает РИА Новости.
Известно, что в Благовещенске всю ночь шел сильный ливень. По оценкам специалистов, уровень выпавших осадков за сутки соответствует критерию "опасное явление".
Из-за стихии оказались повалены многочисленные деревья, размыты дороги и улицы. В этой связи был открыт пункт для временного размещения эвакуированного населения.
На заседании комиссии также сообщили, что в данный момент стартовала эвакуация жителей в Верхнеблаговещенском.
"Ночью остались без электричества 55 многоквартирных домов в районе 5-й Стройки, Тайваня, Астрахановки, улиц Институтская, Дьяченко, Воронкова, Кантемирова", – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в Благовещенске оказались затоплены социальные объекты. В частности, два корпуса детского сада № 68 перестали принимать детей.
Сейчас в городе работают коммунальные службы. Идет откачка воды на социально значимых объектах и дорогах.
В предыдущий раз режим ЧС в Благовещенске после тропического ливня был введен 9 июня текущего года. Тогда из-за природного катаклизма временно отключалось электроснабжение на четырех фидерах подстанций.
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