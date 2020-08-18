Режим ЧС объявили в Благовещенске

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Режим чрезвычайной ситуации объявили власти Благовещенска в Амурской области. Соответствующее распоряжение было дано на заседании комиссии по ЧС, передает РИА Новости.

Известно, что в Благовещенске всю ночь шел сильный ливень. По оценкам специалистов, уровень выпавших осадков за сутки соответствует критерию "опасное явление".

Из-за стихии оказались повалены многочисленные деревья, размыты дороги и улицы. В этой связи был открыт пункт для временного размещения эвакуированного населения.

На заседании комиссии также сообщили, что в данный момент стартовала эвакуация жителей в Верхнеблаговещенском.

"Ночью остались без электричества 55 многоквартирных домов в районе 5-й Стройки, Тайваня, Астрахановки, улиц Институтская, Дьяченко, Воронкова, Кантемирова", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в Благовещенске оказались затоплены социальные объекты. В частности, два корпуса детского сада № 68 перестали принимать детей.

Сейчас в городе работают коммунальные службы. Идет откачка воды на социально значимых объектах и дорогах.

В предыдущий раз режим ЧС в Благовещенске после тропического ливня был введен 9 июня текущего года. Тогда из-за природного катаклизма временно отключалось электроснабжение на четырех фидерах подстанций.