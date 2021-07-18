МЧС предупредило о возможных пожарах в Подмосковье с 19 по 21 июля

Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области/ТАСС

В Подмосковье с 19 по 21 июля есть высокая вероятность возникновения пожаров. Экстренное предупреждение распространило Главное управление МЧС России.

"В период с 19 по 21 июля местами по Московской области и городу Москве сохранится высокая пожароопасность 4-го класса", – говорится в сообщении.

В ведомстве горожан призвали быть предельно внимательными с огнем. Не стоит разводить костры в лесу и на торфяниках, нельзя бросать спички, окурки и горячую золу из курительных трубок.

Специалисты предупредили, что при сжигании мусора около леса расстояние от хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров.

Ранее сообщалось, что на территории России зарегистрировано более 550 природных пожаров. По результатам космического мониторинга выявлено свыше 1,6 тысячи термических точек.

Также с начала пожароопасного периода благодаря своевременному реагированию на природные пожары удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населенные пункты Удмуртии, Хакасии, Краснодарского края, Воронежской, Нижегородской, Самарской областей.