ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в Подмосковье

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Легковой автомобиль и автобус столкнулись в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент произошел около 12:50 в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа. Сообщается, что в результате инцидента погиб один человек. Еще шестеро человек пострадали.

"В результате ДТП погиб водитель легковушки, еще шесть человек пострадали", – сообщили в пресс-службе.

Ранее авария произошла на 39-м километре Московского малого кольца. Между собой столкнулись грузовик и автобус. В результате ДТП пострадали три человека.