Четвертый энергоблок Калининской АЭС подключен к сети после ЧП

Фото: ТАСС/Пресс-служба Калининской АЭС

Четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции был подключен к сети после частичной остановки утром в четверг из-за короткого замыкания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей АЭС.

"Подключен к сети. Идет плановый набор мощности. Ориентировочно номинальная мощность (1000 МВт) будет набрана в 04:00 по Москве", – передали агентству.

Ранее отключились три энергоблока Калининской АЭС, которая находится в Тверской области. Это произошло из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов ЛЭП. Радиационный фон рядом с АЭС не изменился.

Калининская АЭС является филиалом Росэнергоатома. Она включает в себя четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) мощностью по 1000 мегаватт.

Блок № 1 был запущен в 1984 году. Спустя еще два года был включен в сеть энергоблок № 2. Энергоблок № 3 ввели в эксплуатацию в 2004 году. В 2011 году запустили энергоблок № 4.

Калининская АЭС в течение двух суток вернется к работе в обычном режиме, сообщили в Минэнерго.

