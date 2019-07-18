Три энергоблока Калининской АЭС остановлены из-за короткого замыкания

На Калининской атомной электростанции (КАЭС) в Тверской области произошло короткое замыкание. Инцидент стал причиной отключения энергоблоков № 1, № 2 и № 4.
"Произошло отключение линий электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ) вследствие короткого замыкания трансформатора тока на открытом распределительном устройстве", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Сотрудники станции рассказали, что радиационный фон в порядке, повреждений оборудования нет. Выясняются причины произошедшего.
В Росэнергоатоме подчеркнули, что отключение энергоблоков от сети не связано с работой основного оборудования станции. Последствий для потребителей нет, добавили в организации.
Как сообщил РИА Новости представитель станции, оборудование отключенных от сети трех энергоблоков Калининской АЭС под Тверью не пострадало и готово к работе.
По словам представителя станции, энергоблок №4 могут начать нагружать уже в четверг, даты включения энергоблоков №1 и №2 станут понятны после выяснения причин произошедшего.
КАЭС находится в Удомельском районе в 125 километрах от Твери и в 330 километрах от Москвы. Через открытое распределительное устройство станция выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. На Калининской АЭС используются реакторные установки типа ВВЭР-1000.
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