Три энергоблока Калининской АЭС остановлены из-за короткого замыкания

На Калининской атомной электростанции (КАЭС) в Тверской области произошло короткое замыкание. Инцидент стал причиной отключения энергоблоков № 1, № 2 и № 4.

"Произошло отключение линий электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ) вследствие короткого замыкания трансформатора тока на открытом распределительном устройстве", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Сотрудники станции рассказали, что радиационный фон в порядке, повреждений оборудования нет. Выясняются причины произошедшего.

В Росэнергоатоме подчеркнули, что отключение энергоблоков от сети не связано с работой основного оборудования станции. Последствий для потребителей нет, добавили в организации.

Как сообщил РИА Новости представитель станции, оборудование отключенных от сети трех энергоблоков Калининской АЭС под Тверью не пострадало и готово к работе.

По словам представителя станции, энергоблок №4 могут начать нагружать уже в четверг, даты включения энергоблоков №1 и №2 станут понятны после выяснения причин произошедшего.

КАЭС находится в Удомельском районе в 125 километрах от Твери и в 330 километрах от Москвы. Через открытое распределительное устройство станция выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. На Калининской АЭС используются реакторные установки типа ВВЭР-1000.

