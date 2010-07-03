В "Росатоме" рассказали о шансах повторения чернобыльской катастрофы

Фото: ТАСС/Зуфаров Валерий; Репик Владимир

Россияне перестали бояться катастрофы, подобной чернобыльской. Сейчас число тех, кто опасается последствий в работе атомных реакторов, составляет 30%.

Социологи говорят о том, что с 2001 года снижалось число тех, кто допускает возможность аварии на АЭС. Как рассказал член общественного совета "Росатома" Валерий Меньшиков в разговоре с ИА "НСН", сегодня работа атомных станций невозможна без обеспечения безопасности. Вероятность тяжелых аварий в России, можно считать, "минимизирована до очень малой величины", сказал он.

Меньшиков отметил, что чернобыльская катастрофа стала одной из величайших трагедий на техногенном пространстве. В тот момент технология развития мощности станций опережала развитие систем безопасности.

"После Чернобыля произошли крупные изменения в ряде ведущих стран, сразу начались очень серьезные проработки по реализации технического обеспечения безопасности, то есть барьеры безопасности. Тревога людей за обеспечением работы станций была реальной. Появился даже институт безопасного развития атомной энергетики, который принадлежит РАН. Людям стало понятно, что это очень серьезная и потенциально опасная отрасль, поэтому надо было все сделать, чтобы не допустить потери управления работой реактора", – сказал эксперт.

Он также признал, что страшное событие с годами стирается из памяти россиян, и люди забывают ту атмосферу ужаса, которую остро ощущали в момент трагедии. Меньшиков напомнил об отсутствии аварий в отрасли, что тоже позволяет гражданам меньше волноваться о возможных рисках.

