В Минэнерго уточнили сроки восстановления работы Калининской АЭС

Калининская АЭС в течение двух суток вернется к работе в обычном режиме. Четвертый энергоблок станции планируют запустить в ближайшее время, заявил директор департамента оперативного контроля Минэнерго РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала Россия 24.

По его словам, "блок № 4 мощностью 1 гигаватт будет пущен в течение ближайшего часа". Еще два блока – второй и первый – планируют вывести на номинальную мощность через двое суток. Там нужно провести "некоторые регламентные процедуры", уточнил представитель Минэнерго. "Рассчитываем, что в течение двух суток станция выйдет на нормальный диспетчерский режим работы", – подчеркнул Грабчак.

Он также заверил, что нарушение в работе Калининской АЭС не повлияло на получение электроэнергии потребителями. "Резервов в энергосистеме достаточно. Поэтому не ожидаем, что наши потребители как-то почувствуют соответствующее технологическое нарушение", – пояснил представитель ведомства.

Ранее стало известно об отключении трех энергоблоков Калининской АЭС, которая расположена в Тверской области. По данным телеканала Москва 24, это произошло из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов ЛЭП. Как заявили в пресс-службе станции, радиационный фон рядом с АЭС не изменился.

Калининская АЭС является филиалом Росэнергоатома. Она включает четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) мощностью 1000 мегаватт каждый.

Блок № 1 запустили в 1984 году. Спустя еще два года был включен в сеть энергоблок № 2. Энергоблок № 3 ввели в эксплуатацию в 2004 году, а в 2011 году состоялся пуск энергоблока № 4.